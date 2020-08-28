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Bakan Mustafa Varank'tan meraklandıran paylaşım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından merak uyandıracak bir paylaşımda bulundu.

Bakan Mustafa Varank'tan meraklandıran paylaşım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Varank, paylaşımda 29 Ağustos 15.30'u işaret etti. Merak uyandıran bu paylaşım, binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

'ROBOT GÖRÜNTÜSÜ'

Varank'ın, 29 Ağustos 2020, 15:30 notuyla paylaştığı videoda bir robot'un görüntüsü merak uyandırdı.

İşte Mustafa Varank'ın paylaştığı o video:

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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