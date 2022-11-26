Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi hakkında birtakım iddialarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü'ye cevap verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor "

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yayımladığı bir videoda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında bir takım iddialarda bulundu.

Mengü, söz konusu videoda ODTÜ'de soruların çalındığı döneme atıfta yaparak Bakan Mustafa Varank için, "TBMM'de bilgi veren bakanlardan bir tanesi Mustafa Varank'tı. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu. Kendisi imam hatip mezunu olduğuna göre ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. İlk dersin hazırlıkta olması lazım. Önce hazırlık okumuş olması lazım. Hazırlığı atladı mı? ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor

BAKAN VARANK CEVAP VERDİ

Bakan Varank söz konusu videoyu sosyal medya hesabından üzerine alıntılayarak Nevşin Mengü'ye cevap verdi. Varank paylaşımında, Mengü'yü etiketleyerek, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" diye yazdı.

Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyorBakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor

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