Bakan Muş'tan dikkat çeken açıklama: İhracattan tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Bakan Muş tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat bir önceki yılın Ağustos ayı baz alınarak yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolara yükseldi.

"EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI İHRACAT RAKAMIDIR"

Bakan Muş Twitter hesabından, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,15 artışla 21,3 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" ifadelerine yer verdi.