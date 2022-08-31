Bakan Nebati büyüyen ekonomiyi değerlendirdi : Ekonomimizin alamet-i farikası sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin, “Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur” açıklamalarında bulundu.

İkinci çeyrekte dengeli büyümenin sürdürüldüğünü aktaran Bakan Nebati, “Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Büyümedeki seyrin işgücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında da görüldüğünü dile getiren Nebati, “Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü” diye konuştu.

İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜME

Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

“Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir.”