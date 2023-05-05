Bakan Nebati: 'Enflasyonda düşüşü hissedilir şekilde göreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Nebati'den gelen açıklamaya göre:

"ARALIK AYINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ YAŞANMAYA BAŞLANDI"

"Enflasyonla ilgili Aralık ayından itibaren sürekli bir düşüş yaşanıyor. Salgın sürecinden beri dünyada Emtia fiyatlarının katlamalı şekilde artmasına bağlı olarak enflasyonist bir baskı oluştu. Salgının etkilerini hissettirmemek için ciddi sübvansiyonlarda bulunmuştuk. Vatandaşımız Enflasyonu yoğun bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının düşmeye başlayıp sakinleşmesiyle birlikte Döviz kurlarındaki oynaklığın kabul edilebilir sınırlar içinde olması ve öngörülebilirliğin sağlanmasıyla bütüncül politikayla Aralık ayından itibaren enflasyonun düşmesi başladı."

Haberin Devamı

'HAKLI TEPKİ GELDİ'



Memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamlarda bulunan Nureddin Nebati düzenleme için bütçe disipliniden taviz verilmeden kaynak oluşturulacağını ifade etti. Nebati: "Geçen yıl sadece asgari ücrete yüzde 100 artış, memur ve emeklilere de yüzde 85 artışla geçtik. Asgari ücretle ilgili artışı 8500 liranın üstüne getirmemiz, emekli maaşını artırmamız ve memur maaşını artırmamız rahatlattı. Kira artışı, deprem gibi konular artışa sebep oldu. En düşük emekli maaşı alanların maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıkardık. Haklı tepki geldi, prim ödeyerek 7500 lira ve üzerinde alanların bu imkandan yararlanması lazım denildi. Bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz, bunun düzenlenmesi için Meclis'in açıklaması gerekiyor. Temmuz ayında 6 puanlık fark var, artı enflasyon farkı olacak. Emeklilere yeterli rakama ulaşmayacaksa Çalışma Bakanlığımızla çalışma sürdürüyoruz. Bütçe disiplininde taviz vermeden bu kaynağı oluşturacağız" dedi.

Haberin Devamı

"DÖVİZ KURLARININ RALLİ YAPMASINI GEREKTİRECEK BİR ALTYAPI YOK"

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile düşük faizle ülkenin yönetilebildiğini gördüklerini belirterek, kur korumalı mevduat uygulamalarının dövizle ilgili oynaklığın en aza indirilmesinde başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Türkiye'de "herkesin dövize baktığı" bir yapı olduğunu belirten Nebati, "Her ne kadar şu anda serbest piyasa ile Merkez Bankası arasında bir çift fiyat oluşmuş olsa da bu olağanüstü şartlarda aldığımız olağanüstü kararların ve regülasyonların çok hızlı bir şekilde değişmesinden kaynaklanan Merkez Bankamızın aldığı kararların bir yansıması olarak ortaya çıktı ancak seçimlerden sonra bir taraftan beklentilerin kırılması öbür tarafta yapılacak yeni düzenlemelerle bunu toparlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarının artacağına yönelik iddiaları da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"20 ARALIK 2021 ÖNCESİNDE YAŞADIKLARI ANLIK DÖVİZ KURLARINDAKİ RALLİNİN TEKRAR GERÇEKLEŞECEĞİ DEDİKODULARININ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Bir defa Türkiye serbest kambiyo rejimine tabi, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermeyen ve uluslararası tüm normları kabul eden bir ülke. Dolayısıyla bu fısıltı gazetesinden çıkan dedikoduları bir tarafa atın. Vatandaşlarımızın 20 Aralık 2021 öncesinde yaşadıkları anlık döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikodularının gerçeği yansıtmıyor. Burada özellikle spekülatif birtakım çalışmalar ve döviz kurlarındaki ikili fiyatın oluşması bu dedikoduları bir miktar güçlendiriyor olsa bile bunun seçim sonrasında dengeye geleceği noktasında çok net mesajlarımı vermiş olayım. Bir ralli olması söz konusu değil çünkü Türkiye'nin gerçekliklerine baktığımızda döviz kurlarının ralli yapmasını gerektirecek bir altyapı yok. Ayrıca bizim kur korumalı mevduat 2,2 trilyon liraya gelerek 100 milyar doları aşmış seviyede. Özellikle üst limitlerin kaldırılmasıyla da Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki maliyetleri de azaltarak piyasanın kendi gerçeklikleri doğrultusunda işlem yapmasını sağladık. Şu anda birtakım tedbirlerden dolayı sıkıntıları ben de duyuyorum ama bu tedbirlerin geçici olduğunu bilelim."