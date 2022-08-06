Bakan Nebati, Hande Fırat'a konuştu! Enflasyonla mücadeleyi anlattı! " İnsanımız AK Parti iktidarının çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor"

Koronavirüs salgını, Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği sıkıntılar tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle birçok ülkede enflasyon artış gösterdi. Bu ülkelerden biri olan Türkiye'de de TÜİK verilerine göre enflasyon temmuz ayındaki yüzde 79.6'a yükseldi. Bu durum nedeniyle vatandaşlar, hükümetten atılacak adımlar ve yapılacak açıklamalara odaklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyareti öncesi Fırat'a değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, enflasyonla mücadele, Türkiye'nin ekonomi politikaları ve dünyadaki küresel ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

ENFLASYONUN ARTIŞ SEBEPLERİNİ AÇIKLADI

Bakan Nebati enflasyonda yaşanan artışın sebeplerini sıralayarak şunları söyledi:

“1970’lerde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin ardından bugün dünyanın karşılaştığı savaş dolayısıyla enerji fiyatları arttı. Bu zorlu süreç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerde daha etkili oluyor.

Mevcut konjonktür, enflasyonun küresel bir sorun olmasına neden oluyor ve neredeyse tüm ülkelerde son 35-40 yılın en yüksek enflasyon seviyeleri yaşanıyor. Buna ek olarak tedarik zincirlerinde gerçekleşen aksaklıklar, artan korumacılık eğilimleri, yaşanan arz-talep uyumsuzlukları ve iklim değişikliği de enflasyon üzerindeki riskleri belirginleştiriyor.

Küresel zorlukların arttığı 2022 yılının ilk 7 ayında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist baskılar arttı ve yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 79.6’ya yükseldi.”

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR

Hükümetin önceliğinin vatandaşları hayat pahalılığına karşı korumak olduğunu dile getiren Bakan Nebati, atılan adımları anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“Gıda ürünlerinde KDV oranları üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

- Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

- Gıda ve tarım ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak üzere, bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirildi.

- Bitkisel yağlar gibi bazı stratejik ürünlerde ise tedarik sorunu yaşanmaması için ithalatı kolaylaştırıcı tedbirler alındı.

- Gıdada temel girdi maliyetleri kaynaklı fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla başta çiğ süt ve hububat destekleri olmak üzere tarımsal desteklerde önemli artışlar yapıldı.

- Kira artışları bir yıl süreyle yüzde 25 ile sınırlandırıldı.

- Tüketicinin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıdan en az şekilde etkilenmesine katkı sağlamak amacıyla akaryakıttan alınan maktu ÖTV tutarları uzun süredir artırılmadı. 2016 yılından itibaren neredeyse hiç vergi artırımı yapılmadı. Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha fazla bir vergi yükü eklerken ülkemizde benzindeki vergi yükü yüzde 26.6’ya ve motorinde yüzde 23.6’ya kadar düştü."

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI

İşverenler üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve vatandaşların alım gücünün artırılması için asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını anımsatan Bakan Nebati," Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca, tüm ücretlilerin asgari ücrete isabet eden ücretlerinden de vergi alınmaması sağlandı." dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ATILAN ADIMLAR

Tarım ve hayvancılık sektöründe atılan adımları sıralayan Bakan Nebati şunları dedi:

"Tarım sektörünün gıda arz güvenliği ve istikrarı açısından öneminin farkında olarak tarım sektörü hibe, finansmana erişim ve vergi uygulamaları ile desteklendi.

Tarımsal üretimi artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak için, hibe-vergi indirimi, faiz desteği ve sulama yatırımları için finansman sağlandı. Hibe niteliğindeki tarım destekleri kapsamında; tarım sektörüne son 5 yılda (2017-2021) yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapılırken, 2022 yılında bu tutar ek bütçe ile yapılan artışla birlikte 39.2 milyar TL olarak belirlendi.

Bu hasat döneminde TMO aracılığı ile yapılan alımlarda üreticilere buğdayda ton başına bin TL, arpada ise 500 TL ek prim verilmeye başlandı.

Çiftçilerin vergi yükünü hafifletmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için 2022 yılında her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1’e ve süt toplama tankları gibi araçlarda KDV yüzde 8’e düşürüldü; tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

- Hazine Faiz Destekli Kredi imkânı ile 2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında Hazine Faiz Destekli Kredi kullandırılırken, devlet bütçesinden 4.6 milyar TL tutarında faiz desteği sağlandı. Bu kapsamda 2022 yılında 10.8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlanması kararlaştırıldı.

2022 yılı nisan ayı başında Hazine Faiz Destekli Kredilerin üst limitleri 2.5 katına çıkarıldı. Küçük ölçekli üreticilerin yoğun olarak kredi kullandıkları başlıklardan geleneksel hayvansal üretimde 100 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin TL’ye, geleneksel bitkisel üretimdeki 50 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı da 100 bin TL’ye yükseltildi. Böylece sıfır faizli kredilerin limiti 2 katına çıkarıldı.

Tarım arazileri 23.1 milyon hektar olarak görünürken, sulamaya açılan arazi varlığı 6.7 milyon hektar. Yani toplam arazinin yüzde 29’u. Sulanabilir arazi varlığının artırılması için sulama yatırımlarının finansmanı konusunda adımlar atılıyor. Bu kapsamda, DSİ ile TOKİ arasındaki işbirliği ile 830 bin hektar olarak planlanan projelerin öncelikli olarak 390 bin hektarlık alanını içeren 143’ünün hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı çıkarıldı, konu ile ilgili çalışmalar sürüyor."

BU ENFLASYONLA SOKAĞA ÇIKABİLİYORUM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde A Haber'de canlı yayın konuğu olduğu programdaki, ‘Sizin enflasyon çok yüksek’ dedi ben de 'Doğru' dedim. 'Biz bununla mücadele edeceğiz, bunu çözeceğiz, kararlıyız ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz' dedim" sözleri için değerlendirme yapan Nebati, konunun bağlamından çıkarıldığını belirtti.

Nebati, " Geçen gece bir TV kanalına verdiğim röportajda milletimizle olan yakın diyaloğumdan, sokağa çıktığım zaman insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim. Çok açık bir şekilde diyorum ki insanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’de çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor." diye konuştu.

Vatandaşların ülkenin nasıl bir mücadelenin içinde olduğunun farkında olduğunu dile getiren Nebati, "Bizim kendisini dinleyip anlayacağımızdan ve yaşadığı soruna kalıcı bir çözüm getirmek için tüm gayreti göstereceğimizden şüphesi yok." dedi.

"AK PARTİ MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKIP BURALARA GELMİŞ BİR PARTİDİR"

Sokağa çıktığında vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştığını dile getiren Nebati, " Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir: Türkiye’de her koşulda milletiyle yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonunu aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir gün de çıkıp milletimizin hayrına olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim.” şeklinde konuştu.

DEVLETİN GES YATIRIMLARI

"Son zamanlarda Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) yatırımlarına ilgi artıyor, devletimiz bu kapsamdaki yatırımları destekliyor. " diyen Nebati," Örneğin, tarımsal sulamada güneş enerjisi santralı kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli kredi imkânı bulunuyor. Uygulama süresi 2023 yıl sonuna kadar devam eden bu imkânla 7.5 milyon TL azami kredi kullanma limiti, yurtiçinde üretilen makine teçhizat için yüzde 100, bunun dışındaki makine teçhizatta da yüzde 75 oranında faiz desteği sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK TARİFELERİNDEKİ KDV ORANI YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ"

Bakan Nebati, enerji alanındaki desteklere de değinerek," Elektrik tarifeleri üzerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Yılın ilk yarısı itibarıyla doğalgazda meskenlerde yüzde 81, KOBİ’lerde yüzde 75, sanayide yüzde 10 ve elektrik üretiminde yüzde 16 oranlarında sübvansiyon sağlandı.” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Bakan Nebati enflasyonla mücadeleye de değindi. 250.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğinin bilgisini veren Nebati, Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi aracılığıyla toplantıların sürdüğünü, istişarelerin yapıldığını kaydetti. İhtiyaç oldukça gerekli kararların alınacağını belirten Nebati," Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının eşgüdümünün güçlendirilmesi, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliğin artırılması, enflasyondaki ataleti azaltıcı politikaların hayata geçirilmesi ile fiyat istikrarının kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanıyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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