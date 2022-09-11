Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi

Bakan Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor" dedi.

Gül Erdoğan
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Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi

Geleceğe umut ve güvenle baktıklarını ifade eden Bakan Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi. Bakan Nebati, yükselişin 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğine dikkati çekti.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda"

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine yatırım yaptığını ifade eden Nebati, "Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor" açıklamasını yaptı.

"REEL SEKTÖR GÜÇLENİYOR"

BIST 100 endeksinin bir yılda yüzde 142 yükseliş kaydettiğinin altını çizen Nebati, "Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir" ve ekledi;

"Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."

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