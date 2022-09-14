Bakan Nebati'den flaş açıklama! 'Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatları incelemeye alındı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısında Bakanı Nebati, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Gül Erdoğan
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Bakan Nebati'den flaş açıklama! 'Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatları incelemeye alındı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı twitterdan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına dair değerlendirmeleri paylaştı.

Nebati, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmed Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık"

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde toplandı.

Bakan Nureddin Nebati, "Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır." açıklamalarında bulundu.

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