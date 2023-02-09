Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle okulların bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Melahat Ersoy
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Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın tüm Türkiye'de 20 Şubat’a uzatıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu 10 ilde eğitim öğretimin 20 Şubat'a, kalan 71 ilde ise 13 Şubat'a uzatıldığını bildirmişti. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 71 ilde de eğitim öğretimin 20 Şubat'a kadar uzatılma kararı aldıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'deki öğretmenlerimiz var. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ildeki 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretim başlayacak" dedi.

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