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  3. Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit sayesinde, okullarda maske zorunluluğun kaldırılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birilikte Antalya Serik'te düzenlenen Kadriye İlkokulu'nun kütüphane açılışına katılım gösterdi. Erdoğan, maske zorunluluğu konusuna değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit uygulamasının özellikle öğrencilere büyük avantajlar sağlayacağını duyurdu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de son sözü söyleyerek müjdeyi verdi.

Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Emine Erdoğan, konuşmasında "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Halkımız adına ben gerçekten çok mutlu oldum. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum" ifadelerine yer verirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de antijen kit uygulamasının Bilim Kurulu'na sunulacağını, onay alması ardından ise testin yaygınlaşacağını söyledi. Bununla birlikte, okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması hazırlığı yapacaklarını söyledi.

Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

Özer, "Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız" ifadelerini kullanarak müjdeyi duyurmuş oldu.

Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi! Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor!

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