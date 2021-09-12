Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin Mersin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını ifade eden Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterlere tüm okulların uyduğu bir haftayı geri bıraktıklarını söyledi.

850 bin derslikten sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler, Covid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu, kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var"

Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini ifade eden Bakan Özer, "Mersinimizde 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi artırmaya çalışıyoruz. Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e şu anda 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah, bunu artırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor. Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini inşallah pazartesiden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak" dedi.