Bakan Pakdemirli açıkladı! 2 bin 347 kişi bakanlık bünyesinde çalışacak

Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz.Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz.



Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.



KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır



Ülkemize hayırlı olsun — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 9, 2020