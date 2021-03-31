Bakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye'de su sorunu var mı? İşte barajlardaki son durum

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor" dedi. Pakdemirli ayrıca, "Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 olarak açıklandı.

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