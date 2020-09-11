Bakan Pakdemirli duyurdu: 16,4 milyon TL Lisanslı Depo Desteği bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, TMO tarafından 456 üreticinin 20 milyon lira değerinde kuru üzüm bedelinin de bugün hesaplara yatırıldığını belirtti.

7 EYLÜL İTİBARIYLA 456 ÜRETİCİ ÜRÜNLERİNİ TESLİM ETTİ

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda bugün 16,4 milyon lira saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) kuru üzümlerini teslim eden üreticilere de ödemelerinin bugün yapıldığını kaydeden Pakdemirli, 7 Eylül itibarıyla ürünlerini teslim eden üretici sayısının 456 olduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.