Bakan Pakdemirli duyurdu: Üreticilere 420,5 milyon TL destek! Ödemeler bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, üreticilere yaklaşık 420,5 milyon TL değerindeki destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlayacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 lira,

Çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 lira,

Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira,

AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin lira,

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır."