Bakan Pakdemirli enkaz altında kalan vatandaşla telefonda konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan bir vatandaş ile telefonda konuştu.

Enkazdaki vatandaşla telefonda konuşan Bakan Pakdemirli onu sakinleştirdi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşa "Biraz sakin ol. İnşallah sana ulaşacağız" dedi.

Herhangi bir gürültü duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesinde "Ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun" deyip vatandaşla diyaloğunu sürdürdü.

Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREME İLİŞKİN UYARI

Deprem sonrası otoyollarda oluşan trafik sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.