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  3. Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası, vatandaşlara çağrı!

Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası, vatandaşlara çağrı!

Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası o bölgede bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu. Pakdemirli; "350-400 hektarlık alan zarar görmüş durumda. Tedbir aldık, ekipler sıkı takipte. Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum. "

Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası, vatandaşlara çağrı!

Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası o bölgede bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu. Pakdemirli; "350-400 hektarlık alan zarar görmüş durumda. Tedbir aldık, ekipler sıkı takipte. Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum. "

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