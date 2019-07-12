Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası, vatandaşlara çağrı!
Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası o bölgede bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu. Pakdemirli; "350-400 hektarlık alan zarar görmüş durumda. Tedbir aldık, ekipler sıkı takipte. Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum. "
Bakan Pakdemirli'den orman yangını sonrası o bölgede bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu. Pakdemirli; "350-400 hektarlık alan zarar görmüş durumda. Tedbir aldık, ekipler sıkı takipte. Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum. "
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