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  3. Bakan Pekcan duyurdu: 2,48 milyar lira destek ödemesi

Bakan Pekcan duyurdu: 2,48 milyar lira destek ödemesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamada, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Pekcan duyurdu: 2,48 milyar lira destek ödemesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. 

Türk EXIMBANK ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı.

2020'de geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı." ifadelerini kullandı.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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