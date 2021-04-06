Bakan Pekcan'dan e-ticaret açıklaması "Türkiye küresel ölçekteki pazarlarda var"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şunu net bir biçimde söyleyebiliriz ki Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir" dedi.

Bakanlık binasında gerçekleşen "2020 Yılı E-Ticaret Verilerinin Açıklanması" programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılında küresel perakende e-ticaret hacminin bir önceki seneye göre yüzde 23 gibi ciddi bir artışla 4,3 trilyon dolara yükselmiş olduğu tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 3 sene içerisinde ise artışın daha da ivmeleneceği ve mevcut seviyeye göre yüzde 50 gibi bir artışla 6.5 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET SEKTÖRÜNDE HIZLA İLERLİYORUZ"

Türkiye'nin e-ticaret sektöründe hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Pekcan, "Şunu net bir biçimde söyleyebiliriz ki Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir. 83 milyon nüfus ve 700 milyar doların üzerindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birisine sahip oluşumuz Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın tam ortasındaki stratejik konumumuz, nüfusumuzun içinde genç nüfusun ağırlığı, internet, akıllı telefon ve diğer dijital enstrümanlara olan erişim düzeyimiz, ülkemizde dijital okuryazarlığın artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz, son teknolojileri adım adım takip ederek geliştirmeyi sürdürdüğümüz lojistik ve tedarik altyapımız" diye konuştu.

"TİCARET HAVUZU OLDUKÇA GENİŞ"

Türkiye'de e-ticaret havuzunun oldukça geniş olduğunun altını çizen Pekcan, "Ülkemizde hâlihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi. Burada görülen yüzde 275 gibi bir muazzam artış; e-ticaretin ülkemizde ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğinin göstergelerinden birisidir. E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz yüzde 43 ile İstanbul'dur. Bu ilimizi yüzde 9 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa, yüzde 4 ile Antalya ve yüzde 2 ile Konya illeri takip etmektedir" diye konuştu.

TİCARET BAKAN'I VERİLERİ AÇIKLADI

Bakan Pekcan, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar TL'den 226 milyar 200 milyon TL'ye yükselmiştir. 2020 yılı dünya e-ticaret hacmi 4.3 trilyon dolar. Dünyada e-ticaretin yıllık bazda yüzde 18 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Benzer şekilde; 2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir. 2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının; 207 milyar TL ile yüzde 91.4'ü yurtiçi harcamalardan, 9,3 milyar TL ile yüzde 4.2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar TL ile yüzde 4.4'ü ise vatandaşlarımızın yurtdışından yaptığı alımlardan oluşmaktadır. Yine görüldüğü üzere; ülkemizde, toplam e-ticaret içindeki perakende payı ise yüzde 64 seviyesindedir.

Haziran-Aralık 2020 dönemi için, yani 6 aylık bir dönem için; ülkemiz genel ihracat rakamı 108 milyar 71 milyon dolar iken, aynı dönemde e-ihracat rakamımız 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu altı aylık dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4,4'tür.

2020 yılında, e-ticaret ve genel ticaretin seyrine baktığımızda ve bu ikisini karşılaştırdığımızda salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediği, e-ticaretin artış trendini sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim e-Ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. Milli gelire oranla görülen bu artış da; e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı göstergedir."

Bakan Pekcan başlıklar altında yaptığı sunumunda şunları kaydetti:

E-ticaretin genel ticarete oranı

"E-Ticaret Hacminin Genel Ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9,8 oranında iken; 2020 yılında 5.9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükselmiştir. Bu oranın yıl içinde Mayıs ve Kasım aylarında olduğu gibi; yüzde 19'a kadar çıktığı da görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması olan yüzde 12,3'ü geride bırakarak pandeminin ve e-ticaret sitelerimizin kampanyalarının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile Kasım ayında gerçekleşmiştir."

En çok artış gösteren sektörler

"2020 yılında, e-ticarette; en fazla artış gösteren sektörler, yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 38 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 artışla elektronik, yüzde 61 artışla yemek, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200'ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 artışla eğitim ve danışmanlık sektörü, yüzde 100 artışla çiçekçilik ve yüzde 189 artışla metalürji ve kimyasal sektörü olmuştur."

Ödeme yöntemleri itibarıyla e-ticaret hacmi

"2020 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin 138.4 milyar TL'sini kartlı ödemeler, 80.4 milyar TL'sini havale/EFT ödemeleri 7.4 milyar TL'sini kapıda ödemeler oluşturmuştur. Toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı halihazırda yüzde 1,8 düzeyindedir. Bu oran dünyada yüzde 2,6'dır. Aracı Hizmet Sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 42'sini kadınlar; yüzde 58'ini erkekler oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın yüzde 63'ü aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etmektedirler. Bu oran dünyada yüzde 66'dır. Bu da ülkemizde akıllı telefonların ve mobil uygulamaların kullanımındaki yaygınlığa işaret eden önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı