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  3. Bakan Selçuk açıkladı: 1.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştık!

Bakan Selçuk açıkladı: 1.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştık!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL ulaştırıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı: 1.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştık!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda  1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk açıkladı: 1.2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştık!

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu. 

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardımlarda 30 milyar liraya ulaştığını da duyurdu. 

 

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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