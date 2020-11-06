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  3. Bakan Selçuk açıkladı: 1 hafta daha uzaktan devam edecek

Bakan Selçuk açıkladı: 1 hafta daha uzaktan devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: 1 hafta daha uzaktan devam edecek

İzmir Seferihisar depremi sonrası eğitim için alınan uzaktan eğitim kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada İzmir'de öğrenci, öğretmen ve veliler için eğitim öğretim faaliyetlerinin 1 hafta saha uzaktan eğitimle devam ettirme yönünde karar aldıklarını belirtti.

"1 HAFTA DAHA UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRME KARARI ALDIK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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