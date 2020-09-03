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  3. Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri başladı

Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Kısa Çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün ödenmeye başladığını belirtti.

Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Kısa Çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün ödenmeye başladığını belirtti.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada,"Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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