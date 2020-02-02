Bakan Selçuk açıkladı: Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir

Bakan Selçuk canlı yayınlanan bir televizyon kanalında gündeme ilişkin çok öneli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen dönemlerde okullarda yaz tatilinin 15 gün daha kısalabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, bu 15 günün yıl içinde değerlendirilebileceğini de ifade etti.

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

"YAPILAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DEPREM BÖLGESİNDE 80 OKULDA EĞİTİM YAPILMAYACAK"

Elazığ depremi sonrasında deprem bölgesinde çocuklara psiko-sosyal desteklerde bulundum. Hasar gören okullarla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik.

Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgede 80 okulda eğitim yapılmayacak. Bu okulların hepsi eski okullardı.

BAKAN SELÇUK'TAN MESLEK OKULLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstihdama baktığımızda farklı seviyede yapılacak işlerin katmanları bulunuyor. Her ülke bu katmanlarda ne kadar istihdam oluşsun şeklinde bir çalışma yapar. Biz eğitimi bir ekosistem olarak görüyoruz ki hem ahlaki hemde ekonomideki piyasa becerisine sahip olmalı.

İş garantili meslek liseleri konusunda büyük bir atılıma geçtik. Sektör ve eğitim arasındaki ilişkiyi nasıl güçlendiririz diye çalışıyoruz.

Ekonomi istihdam anlamında sıkıntılardan biri olan askerlik sorunu konusunda tecili 6 aya çıkardık.

"ÜNİVERSİTEYE GİTMEYEN KİŞİLERE LİSE MEZUNU OLARAK DA İSTİHDAM ALANI YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Artık okullar üretmeye başlıyor. Öğrenciler meslek lisesinde üreterek öğreniyor. Meslek eğitim lisesinden mezun olanlara lise diploması veriyoruz.

Lise öğrencilerine uluslararası kuruluşlarla dünyanın her yerinde geçerli sertifikalar veriyoruz. Bunlarla öğrenciler her yerde iş bulabilir.

Üniversiteye gitmeyen kişilere lise mezunu olarak da istihdam alanı yaratmaya başlıyoruz.

Kaynak yönetimi konusunda Maliye Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. Biz yukarıya çok sayıda öğrenci göndermeyebiliriz. Mevcut şartlar sağlandığı zaman her bir öğrenci için iş garantili lise sayımızı arttırabiliriz.

"EĞİTİMDE MUTABAKAT; BİLİM VE AHLAKIN BİRLEŞTİĞİ BİR ALANDIR"

Bir ülkede ortak bir hayal söz konusuysa bütün millet o tasarruv üzerinde çalışmaya başlıyor ve milletleşme ortaya çıkıyor.

Bir ülkenin insanları çocuklarında buluşamayacaksa nerede buluşurlar. Depremde gördük ki çok fazla ortak payda var.. Yani siz çocuğunuz için ne istersiniz diye soru sorulsa aynı cevaplar alınır. Biz aslı ortaya koymalıyız. Eğitimde mutabakat bilim ve ahlakın birleştiği bir alandır.

Ben kendi çocuğum için bir şey istemekle ebeveynlik vazifemi yapmış olurum. Ancak kendi çocuğumla birlikte diğer çocukların da aynı eğitimi almasını istemek demokratik açıdan sıkıntılar doğurabiliyor. Biz sadece devlette devamlılık esasına göre hareket ederiz..

"İLERİDE SEZONA YAYMAK KOŞULUYLA YAZ TATİLİ 15 GÜN DAHA KISALABİLİR"

2023 vizyon belgesi koyduk. Her ay her yıl neyi nasıl yapacağımızı gösterdik. Bu ay kural değişecek mi diye düşünmesinler diye. Bir ülkede yaz tatili ne kadar uzarsa öğrenmede unutma artar. Öğretmen yıl içinde gerçekten çok yoruluyor. Dönem bittiğinde yoruldum diyor. Ara tatillerin asıl amacı öğretmenlerdir. Ve öğretmenlerle birlikte bu tatil dönemlerinde verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve velilerden ara tatillerden memnunlar. 3 aylık yaz tatili gerçekten çok verimsiz ve çok uzun. Aklınıza gelen 30 ülkede bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili yok. İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir.

"LİSELERDE DERS SAYILARI AZALACAK"

Liselerde ders sayıları azalacak. Seneye pilot uygulama başlayacak. Dünyanın birçok ülkesinde 15 ders yok. İlk okulda geniş bir ders hacmi olur sonra lisede bir daralma olur ne okuyacağınıza dair fikriniz oluşur. Fakültede de mesleğini okursun.15 ders alırsanız yüzeysel alırsınız çözünürlük azalır. 8 ders alırsanız derinlik artar.