Bakan Selçuk açıklamıştı! Köy okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ara verilen yüz yüze eğitim kademli olarak başlıyor.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak can kayıplarına sebep olan koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bir süredir kapalı olan köy okullarının tekrar yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili karar sonrası Türkiye'de köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi..

Bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına gelen öğrenciler, güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girecek.

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak. Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

EL TEMASI GEREKTİRMEDEN AÇILIP KAPANABİLEN ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için düzenlemeler yapıldı. Okul hizmetlileri her gün öğrencilerin derse girmesinden önce ve ders bitiminde sınıfları, saat başı ise okul tuvaletlerini temizleyip kayıt tutacak.

BAKAN SELÇUK VELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını öncesi velilerle yüz yüze bir araya gelen Selçuk, öğretmenler ve öğrencilerin ardından salgın nedeniyle velilerle de çevrim içi ortamda buluşmaya başladı.Bu kapsamda, "Ziya Öğretmenle Veli Buluşmaları"nın ilki "Annelerle Salgın ve Uzaktan Eğitim Üzerine" başlığıyla gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanından annelerle çevrim içi bir araya geldiği toplantıda, annelerin salgın sürecinde artan iş yüklerine işaret etti.

Annelerin evdeki sayısız işlerinden en çok önemseyip, gönülleriyle yaptıklarının evlatlarıyla ilgili olduğunu dile getiren Selçuk, "Annelik tam zamanlı bir mesai, ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması... Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Tam zamanlı olarak anne ve tam zamanlı öğretmen oldunuz. Evdeki onlarca kalem işinize, çalışan annelerimiz için iş yerindeki işlerinize, bir de çocuklarınızın eğitim sürecini yönetmek eklendi. Öğretmenlerimizle çok daha sık iletişim kurdunuz. Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz, kuralları hatırlatan idareci de sizdiniz, teknik hizmet veren görevli de…" ifadelerini kullandı.

"ULUSAL DESTEKLEME PROGRAMI"

İstatiksel verilerin yanı sıra velilerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evlerdeki bu yoğun mesaide, okul öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde ihtiyaç duyulan alanlarda basılı ve dijital kaynaklar ile ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkati çekti.

Bakan Selçuk, yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları "Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak." açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların standartlara uygun şekilde tamamlandığını bildiren Selçuk, 1 Mart'tan itibaren de ilkokullarda ve bu okullar bünyesindeki ana sınıflar ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını anımsattı.

Bakan Selçuk, "Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.