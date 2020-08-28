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  3. Bakan Selçuk duyurdu! Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemeleri 3 Eylül'de hesaplarda

Bakan Selçuk duyurdu! Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemeleri 3 Eylül'de hesaplarda

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemeleri 3 Eylül'de hesaplarda

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerine ilişkin olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada,Ağustos ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemeleri 3 Eylül'de hesaplarda

Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” ifadesini kullandı.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, şöyle dedi:“T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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