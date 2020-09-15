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  3. Bakan Selçuk'tan EBA Destek Noktalarını dolduran çocuklara tebrik mesajı

Bakan Selçuk'tan EBA Destek Noktalarını dolduran çocuklara tebrik mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda EBA Destek Noktaları'nı dolduran çocukları tebrik etti. EBA Destek Noktaları'nın dolu olduğunu gösteren fotoğrafı da paylaşarak, çocuklara teşekkür etti.

Bakan Selçuk'tan EBA Destek Noktalarını dolduran çocuklara tebrik mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından EBA Destek Noktaları'nın dolu olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, çocuklara teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA Destek Noktası fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Alışkanlıkları değiştirmek hiç kolay değil. Ekrandan ders dinlemek, kendi sorumluluğunu alıp dersleri takip etmek hiç kolay değil. Ama başarıyorsunuz çocuklar. Çok güzel başarıyorsunuz. Canlı dersler dolu, EBA Destek Noktaları dolu. Aferin size çocuklar; gönülden, yürekten aferin" ifadesini kullandı.

 



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