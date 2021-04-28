Bakan Selçuk: Liselerde 2. dönemde tek sınav yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Okulların açılması için duruma göre öncelikleri dikkate alarak bütün sınıfları açmak istiyoruz.

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak..

AYRINTILAR GELİYOR...