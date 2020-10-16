Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıkta düzenlenen sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLAR VAR"

Selçuk, gündemde olan yeni istihdam paketinin içeriğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada paketi Hazine ve Maliye Bakanlığıyla hazırladıklarını ifade etti. Selçuk, tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğinin belirterek," Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için başından beri önemli kararları hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı bu adımlardan biriydi. Milyonlarca vatandaşımız bu paketin sağladığı imkanlardan yararlandı. Şimdi salgının başka bir aşamasındayız. Bu aşamada da atmamız gereken adımlar var. Bu kapsamda istihdamın devamlılığını sağlayacak ve artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Yeni istihdam paketiyle de bunu hedefliyoruz." diye konuştu.

"3 AY İÇERİSİNDE İSTİHDAMA KATILANLARIN SİGORTA PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK"

Pakette hızlı işe dönüş desteği ve esnek çalışma gibi uygulamaların olduğu bilgisini veren Selçuk, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımını teşvik etmek için hızlı işe dönüş desteğini hayata geçireceklerini kaydetti.

İşsizlik ödeneği alanların 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçtiğine ve kronik işsize dönüştüğünü ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

"Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. Böylece işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları süre azaltılacak ve iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek."

BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMELERİ EN FAZLA 2 YIL İMZALANABİLECEK

Bakan Selçuk, Türkiye'de esnek çalışma modellerinin Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük seviyelerde olduğunu belirterek istihdamı artıracak modellerini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bu modellere ihtiyacı olduğunu dile getiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama daha kolay katılımını hedefliyoruz. Bu kapsamda belirli süreli iş sözleşmesi en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabilecek. 2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak."