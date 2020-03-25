Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında

Bakan Selçuk, Öte yandan Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60 güne indirildi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında@TBMMGenelKurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde,

Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak,

✔600 günü 450'e,

✔120 günü de 60 güne

indirdik.

Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız. #BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

Bakan Selçuk ardından yaptığı paylaşım ile "Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde çalışma hayatına yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık. İstihdamı korumak ana gayemiz." açıklamasında bulundu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde çalışma hayatına yönelik tedbirlerimizi alıyoruz.

Telafi çalışma süresini

2️⃣ aydan 4️⃣ aya çıkardık.

İstihdamı korumak ana gayemiz.#BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

Bakan Selçuk son paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye’yiz" ifadelerine yer verdi.

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TÜKETİM BEDELLERİNİN BİR SENE KADAR ERTELENMESİNE CUMHURBAŞKANINCA KARAR VERİLEBİLECEK

Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ BAĞLANMASI İMKANI GETİRİLİYOR

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.

ADLİ KONULAR İLE İLGİLİ SÜRELER DURDURULDU

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.