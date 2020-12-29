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  3. Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması: En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı!

Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması: En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Maltepe'de cinayete kurban giden akademisyen Aylin Sözer Çapan için başsağlığı mesajı yayımladı. Selçuk açıklamasında, ''Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması: En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı!

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tarafından yakılarak öldürülen 48 yaşındaki Aylin Sözer Çapan için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Selçuk, vahşice katledilen meslektaşı için çok üzgün olduğunu belirterek yakınlarına baş sağlığı diledi.

''BİR CANİNİN KURBANI OLMASI ÇOK ACI''

Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.

En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.''

Akademisyen Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüAkademisyen Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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