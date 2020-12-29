Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması: En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı!

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tarafından yakılarak öldürülen 48 yaşındaki Aylin Sözer Çapan için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Selçuk, vahşice katledilen meslektaşı için çok üzgün olduğunu belirterek yakınlarına baş sağlığı diledi.

''BİR CANİNİN KURBANI OLMASI ÇOK ACI''

Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.

En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.''

Akademisyen Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü

Aylin Sözer Çapan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitede görev yapıyor, neden öldürüldü?