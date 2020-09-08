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Bakan Selçuk'tan imam hatiplilere ilişkin sarf edilen o sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk imam hatiplilerle ilgili sözlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'tan imam hatiplilere ilişkin sarf edilen o sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İmam Hatip öğrencileri ile ilgili bir televizyon kanalında sarf edilen sözlere sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaşımında "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabında yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili paylaşımda bulunan Baksan Selçuk'un paylaşımı şu şekilde:

"İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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