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Bakan Selçuk'tan İstiklal Marşı çağrısı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Selçuk yarın sabah 09:00'da bütün okullardan İstiklal Marşı'nın ardından ders zilinin sesinin yükseleceğini belirtti.

Bakan Selçuk'tan İstiklal Marşı çağrısı!

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarın yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk'tan İstiklal Marşı çağrısı!

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği, hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi.

 

 

Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız, ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."

Paylaşımında, "#uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanan Selçuk, bir okulun bahçesinde okul zilini çaldığı, Türk Bayrağı önünde çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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