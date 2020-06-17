Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız."

(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

(İstihdam Kalkanı) Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz.

Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız."

Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz.

Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor.

Ayrıntılar gelecek...