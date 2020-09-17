Koronavirüs salgını eğitimde sorunlara yol açtı. Eylül ayında açılması gereken okulların sadece 1.sınıflarla sınırlı kalması diğer sınıf öğrencilerinin kafalarında birçok soru işareti oluşmasına yol açtı. Bunlardan birisi de meslek lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim ve staj dönemleri oldu. Bakan Selçuk, Meslek liselerinden son sınıf öğrencilerinin staj eğitimleri ve diğer sınıflardaki öğrencilerin uygulamalı eğitimleri nasıl olacak? sorularına ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde Meslek liselerinde uygulamalı eğitimlerin aksamaması gerektiğini, onların uygulamalı olarak yapmalarının önemli olduğunu söyledi. Bu konuda da küçük gruplar halinde okulda uygulamalı çalışmalar yapmaları için çocukları okullara çağıracaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Önümüzdeki günlerde çok kısa süre içinde bu konuda bizden açıklama beklesinler" dedi.

Meslek liselerinde eğitimler konusunda İl müdürleri, okul müdürleri, valilikler ile süreli istişareler yaptıklarını söyledi.

Yine meslek liselerinde işletmelerde staj eğitimleri konusunda da sıkıntılar olduğun ubaız işletmelerin staj yaptırmak istemediğin, bazılarında il hıfzıssıhha kurumlarının stajı yasaklayan kararları olduklarını söyledi.

Tüm bunların hepsini birlikte değerlendirerek önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacaklarını söyledi.