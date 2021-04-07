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  3. Bakan Selçuk'tan şehit Pilot Burak Genççelebi için başsağlığı mesajı

Bakan Selçuk'tan şehit Pilot Burak Genççelebi için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan Pilot Burak Genççelebi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk'tan şehit Pilot Burak Genççelebi için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'da yayımladığı mesajında, ''Uçakta şehit olan Türk Yıldızları'nda görevli Pilot Yüzbaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.  Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştüğü.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, " Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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