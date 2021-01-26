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Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu.

Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" 

Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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