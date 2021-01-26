Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli"