Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli"