Bakan Selçuk'tan yüz yüze, maskesiz eğitim açıklaması: Tüm kademelerde, eylülde başlamak istiyoruz!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitim, aşılamanın hız kazanmasıyla yerini yüz yüze eğitime bırakıyor. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçmek için tarih verirken bunun tüm kademelerde olacağını da duyurdu.

TÜM KADEMELERDE, TAM ZAMANLI EĞİTİM

Sabah'tan Burak Çelik'in haberine göre, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planlarını da açıkladı.

Okula giden çocukların ailelerindeki vaka artışının, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var.

Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

OKULDA MASKE ZORUNLULUĞU

Maske takma zorunluluğu konusunun uzmanların vereceği karara göre şekilleneceğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var.

Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

OKUL ÖNCESİ YAZ OKULLARI

"Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak." diyen Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında öğrenciler başta olmak üzere eğitim paydaşlarına önemli mesajlar da verdi.

Okuma Bayramına kapsamında online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene biraz zor geçti farkındayım. Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız" dedi.

Bu gelişmeler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Selçuk'un Eylül'de okulları yüz yüze olarak tam gün hedefiyle açılmak üzere hazırlıkta olduğu belirtildi.