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Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye yeşil fonu geliyor, 35 milyon dolarlık yeni fon kuruluyor
Hazine ve maliye bakanı Mehmet şimşek ekonomi ile ilgili her gün yeni gelişmeler olduğunu belirterek, yeşil dönüşüm faaliyetlerin finansmanı amacıyla "Türkiye Yeşil Fonu" adında yeni bir fon kuracaklarını açıkladı.
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