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Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılına Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki girmesinin ardından askerle kahvaltı yaptı.

Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl"

Her fırsatta Mehmetçik ve polislerle  yan yana olmaya özen gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılının ilk gününde  Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeydi. Burada askerle birlikte yeni yıla giren Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise askerle birlikte kahvaltı yaptı. 

Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl

BAKAN SOYLU ÜSTEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bayrağı emojisi kullanarak, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Şırnak Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden hayırlı sabahlar..." ifadelerini kullandı. 

 

 

Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâlBakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâlBakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl

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