Bakan Soylu 'açıkca soruyoruz' diyerek duyurdu! "FETÖ'yü kurtarma görevini ona kim verdi?"​​​​​​​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından SES VER KILIÇDAROĞLU - 2 başlığıyla açıklama yayınladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Nisan'da Hrant Dink Vakfı'na yaptığı ziyarette sarf ettiği "tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığı, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiği" yolundaki sözlerine yanıt verdi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı okumadığının belirterek, "Mahkeme tarafından olayın faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasında karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2021 tarihli gerekçeli kararına atıf yapan Soylu, "Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, söz konusu cinayet eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir" bilgisini hatırlattı.



"HRANT DİNK CİNAYETİNDEKİ KATİL DE, KATİLİ YÖNLENDİRENLER DE BİLİNMEKTEDİR"

Bakan Soylu açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aksine Hrant Dink cinayetindeki katil de, katili yönlendirenler de bilinmektedir. Mahkeme bu konuda karar vermiş, cezalar belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şöyle devam etti: Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı'nın bu yorumu; bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ'nün bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır."

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını "Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonu" olarak nitelendirirken, şunları aktardı: "Eğer kendileri bu cinayetin faillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler. Bulundukları ülkelerin vereceği yanıt, mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi eleştirdiği insan hakları konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır."

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

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