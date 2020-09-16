Bakan Soylu açıkladı: Kimlik ve ehliyet birleşecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ,Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, bakanlığının yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, cuma gününden itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirterek" Ehliyeti kimliğimizin içerisine yklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz." şeklinde bilgi verdi.