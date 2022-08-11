Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığı bilgileri yer aldı.
"KAHRAMAN EVLATLARIMIZA TEBRİKLER"
Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022
Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar,
1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı
canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı+ pic.twitter.com/mr6dh9Z00K
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