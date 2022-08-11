Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığı öğrenildi.

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Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığı bilgileri yer aldı.

Bakan Soylu açıkladı! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

"KAHRAMAN EVLATLARIMIZA TEBRİKLER"

Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."

Bakan Soylu açıkladı! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

Bakan Soylu açıkladı! Terör örgütü mensubu bomba yeleğiyle yakalandı!

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