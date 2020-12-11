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  3. Bakan Soylu, Ardahan’da işten çıkartılan işçiler için destek verdi

Bakan Soylu, Ardahan’da işten çıkartılan işçiler için destek verdi

Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ardahan'da işten çıkarılan 57 işçiyle için İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile görüşme yaptığını ve sorunun çözüleceği açıkladı.

Bakan Soylu, Ardahan’da işten çıkartılan işçiler için destek verdi

Halil Efendi Mahallesindeki İl Özel İdaresi Destek Hizmet sahasında işten çıkarılan 57 işçi ile bir araya gelen Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgililerle görüşmeler yaptıklarını ve işçilerin işlerine yeniden dönmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ağar, "Elbetteki çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ve sıkıntılarımız sürekli devam etmekte. Ardahan'da da çok önemli sıkıntının bir tanesini yaşamaktayız. Bununla ilgili gelişmeleri kısaca sizinle paylaşmak için geldim. Sizleri yalnız bırakmamak, sizlerin bir sahibinizin olduğunu his ettirmek ve sizlerin yanında olmak için buradayız. Önemli olan bu sıkıntıları müzakerelerle çözmektir. Aksi halde her iki tarafı da sıkıntıya sokacak durumlar yaşanabilir. Biz yıllardan beri çalışma arkadaşlarımızın, sendika üyelerimiz ile Türk-İş üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Zaman zaman tatlı sertleşmemiz olabiliyor ama işin sonuca varmak kadar güzel bir şeyin olmadığını da görüyoruz" dedi.

Bakan Soylu, Ardahan’da işten çıkartılan işçiler için destek verdi

Özel idarelerde ödenek sıkıntısının yaşandığını öne süren Ağar, Özle idare teşkilatını hiç birimiz yok sayamayız. Hatta bu teşkilatı güçlendirmemiz lazım dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat görüştüğünü anlatan Ağar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işten çıkartılmalarla ilgili bizzat arayarak arkadaşlarımız rahat olsunlar, bir sıkıntı yok, hiç kimseye alet olmasınlar biz meseleyi çözeceğiz. İçişleri bakanımız konuya duyarlı davrandığı için kendisine sizin adınıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çözmemiz gereken tek konu özel idare bütçesini güçlendirmektir" şeklinde konuştu. Ağar son olarak, işçilerle birlikte olarak sorunlarına çare olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Ardahan’da işten çıkartılan işçiler için destek verdi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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