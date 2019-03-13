Bakan Soylu: Bugün iki kritik saldırıyı önledik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Soylu 'Bugün Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırıyı engelledik.' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bu seçim en çok bizi ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizi ilgilendiriyor. Türkiye uzun zamandır aradığı huzur ortamını buldu. Türkiye'nin 2019 hedefi 50 milyon turistin üzerinde. Türkiye terörle mücadele ediyor. Türkiye güvenlikle ilgili bütün verilerini çok iyi bir noktaya taşıyor. Asayişten tefeciliğe, organize suçtan evden hırsızlığa, trafik kazalarında ölümlerden uyuşturucuyla mücadeleye kadar, Türkiye hakikaten özellikle güvenlik açısından bir zaman dilimini yaşıyor.

BUGÜN İKİ SALDIRIYI ENGELLEDİK

Bugün Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırıyı engelledik. Emniyet, Jandarma, Genelkurmay aynı zamanda MİT bir yumak gibi çalışıyor. Bugün MİT'le beraber Doğu illerimizden birinde üç önemli kişiyle operasyon gerçekleştirildi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de kurduğumuz, bölgesel ülkelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde Türkiye tarihin en büyük güvenlikli döneminden geçiyor.