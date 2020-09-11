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Bakan Soylu cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklara maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Soylu cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti.

Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı için Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrasında beraberindeki heyet ile Külliye Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında cami karşısındaki bir sitenin bahçesindeki çocukların yanına giden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklara maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.



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