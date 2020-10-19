Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de 17 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bakanlık binasında düzenlenen programda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

Ayrıntılar gelecek...