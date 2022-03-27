Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarının sınırlandırılmayacağını ve vatandaşın gerçekleştirmek istediği tüm işlemlere açık olacağını duyurdu. Hayata geçirilecek olan duruma ilişkin 3 söz veren Soylu, "Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi.

"YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu gerçekleştirdiği konuşmasında, kimlik kartlarına ilişkin yapılan yeni çalışma için "İşin yüzde 80'ini bitirdik" ifadelerini kullandı.

Kimlik kartlarındaki sınırın artık bir ucu olmayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, "Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da ‘ben bu işe varım’ dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek" ifadelerine yer verdi.