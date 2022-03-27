Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.5 şiddetinde sallandı!Dursun Özbek ölmeden mezara koydular! Galatasaray Genel Kurulu'nda o anlar şaşkınlık yarattı!Binali Yıldırım'dan çiftçiye çağrı! "Deli gibi ekin, dağı taşı ekin!"Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli!Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! "Gelecek günler geçen günleri aratabilir"Burak Elmas ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor!Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıMurat Övüç evleniyor! "Adam imparator" dediği sevgilisi için çeyiz hazırlıklarına başladı! "Hangi ülkede evlenecekler?"27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarında yeni döneme gidildiğini duyurdu. Vatandaşın, kimlik ile alışveriş yapabileceğini söyleyen Soylu, "Yüzde seksenini tamamladık" müjdesini verdi.

Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarının sınırlandırılmayacağını ve vatandaşın gerçekleştirmek istediği tüm işlemlere açık olacağını duyurdu. Hayata geçirilecek olan duruma ilişkin 3 söz veren Soylu, "Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi.

Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

"YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu gerçekleştirdiği konuşmasında, kimlik kartlarına ilişkin yapılan yeni çalışma için "İşin yüzde 80'ini bitirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

Kimlik kartlarındaki sınırın artık bir ucu olmayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, "Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da ‘ben bu işe varım’ dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu duyurdu! Kredi kartım yok diye üzülmeyin, artık kimlik kartıyla tüm işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz!

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT