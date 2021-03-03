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  3. Bakan Soylu duyurdu: Yarın dinamik denetim modeline geçiyoruz!

Bakan Soylu duyurdu: Yarın dinamik denetim modeline geçiyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kademeli normalleşme döneminde uygulanacağını daha önceden belirtilen dinamik denetim modeline yarın geçileceğini ifade etti.

Bakan Soylu duyurdu: Yarın dinamik denetim modeline geçiyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yarın 260 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilecek denetimle birlikte kademeli normalleşme döneminde uygulanması planlanan 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçileceğini duyurdu. 

260 BİN PERSONEL KATILIM GÖSTERECEK

81 il Valisi ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu, kontrollü normalleşmenin başlamasıyla birlikte toplantıda, bu sürece ilişkin detayları istişare etti. Toplantıda valilerin yanı sıra il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da yer alırken toplantının ardından Twitter' dan açıklamada bulunan Bakan Soylu, illere uygulama genelgesinin gönderildiğini kaydetti. 

Perşembe günü (yarın) 260 bin personelle gerçekleştirilecek denetimde temizlik, maske ve mesafe konularının titizlikle kontrol edileceğini belirten Bakan Soylu, bu kurallara uyarak hep birlikte normalleşmeye gidilmesi temennisinde bulundu.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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