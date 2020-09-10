Bakan Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde açıklamalarda bulundu. Soylu, son günlerde gündemi meşgul eden görevden alınan kaymakamlara ilişkin olarak ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlerleyen süreçte adli ve idari soruşturma yeniden açılabilir. Daha önceki adli süreçlerde daha önceki soruşturmalarda görevine iade edilmiş kişiler olduğu gibi ya da haklarında bir şey bulunamayan kişiler olduğu gibi burada da ifade etmem gerekir ki 58 kişi ile ilgili bu tip değerlendirmeler oldu.Haklarında delil olmadığı için bir işlem yapılmadığı, idari olarak bir tespit yapılamadığı veya hakkında soruşturmanın devam ettiği bir kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verildiği gibi…

"BİLEREK BÖYLE BİR ATAMA YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu kişilerin hepsi 2008-2013’de 8 ve 12 yıllık kaymakamlardır. Bir takım kötü niyetli insanların dediği gibi yeni kaymakamlar değildir.Bu hadiseyi saçma sapan mesnetsiz iddialarına kanıt yapanlara bizim sözlerimiz açıktır. Bilerek isteyerek böyle bir atama yapılması söz konusu değildir.Burası İçişleri Bakanlığı’dır öyle kafana göre bir işlem olmaz. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım tedbir almayacak mıyız? Bu ilk kez yaptığımız bir şey değil. Daha önce de 15 kaymakam için benzeri bir hamle yaptık. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz.

"BU COĞRAFYA ZOR BİR COĞRAFYADIR"

Cumhuriyet gazetesi, OdaTV, Birgün gazetesi saldırıyor, ana muhalefet partisinin sözcüleri saldırıyor. Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Bu ülkeyi yönetmeye çalışanların iki gömleği olur, idamlık ve bayramlık gömleği. Bizim bakanlığımıza saldırmalarının nedeni de FETÖ soruşturmalarında pozisyonu ve duruşudur. "

EMNİYETTEN 30 BİN 580 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

"Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Size kurum içinden bir bilgi paylaşmak isterim; 50 bin yükümlü jandarmaydı. Jandarma teşkilatından ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 561 açıkta bulunanların sayısı 2 bin 945.Bugün emniyet teşkilatımızın o gün mevcudu 273 bin kişiydi. Emniyetten ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580. Görevden uzaklaştırılanların sayısı bini aşkın. 14 emniyet müdürü ihraç.

CUMHURİYET GAZETESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

200 kaymakamımız ilçelerde eksik. Vali yardımcılarımızı saymıyorum. Ve bu konuda elimizden gelen bütün titizliği ortaya koyuyoruz. Bu operasyonlar başladığında Sahil Güvenlikten 534 kişi ihraç edilmiş. Mülki idareden 445 kişi ihraç 86 kişi görevden uzaklaştırıldı.Bu rakamları niçin verdim. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yazan, bana kızıyorlar bunları muhatap alma diye. Muhatap alacaksınız. Orada bir berduş; yüzde 3,5 alındı. O berduşa sesleniyorum; "Ben senin gibi onun bunun adamı değil devletin adamıyım." Kime uşaklık yaptığınız belli. Biz doğruları yapmaya çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz.