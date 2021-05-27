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Bakan Soylu kadına şiddet konusunda polislere talimat verdi, uyardı: Savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet konusunda," Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım" dedi.

Bakan Soylu kadına şiddet konusunda polislere talimat verdi, uyardı: Savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en büyük sorunları yer arasında yer alan kadına şiddet konusunda açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.' dedi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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